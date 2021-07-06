صحة نجران تطلق مسار علاج السكتة الدماغية

نجران- واس

أعلنت صحة نجران عن إطلاق مسار برنامج علاج السكتة الدماغية الشامل لعلاج حالات السكتة الدماغية الحادة بمستشفى الملك خالد، من خلال أحدث التقنيات الطبية المتوفرة عالمياً، من دواء مذيب للجلطة، وسحب الخثرة الدماغية عن طريق القسطرة عبر فريق طبي متكامل على أعلى مستوى في التدريب، إلى جانب الاستفادة من خبرات عدد من أطباء مختصين في علاج السكتة الدماغية على مستوى المملكة.

وأبانت أن البرنامج يعد نواة لبناء برنامج متكامل لاستقبال جميع حالات السكتة الدماغية الحادة من جميع مستشفيات المنطقة، وتوفير العلاج المناسب في الوقت المناسب لجميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وأشارت إلى استفادة 10 مرضى من المسار، من ضمنهم مريض تعرض لجلطة دماغية تسببت له صعوبة في الكلام، وضعف في الأطراف اليمنى تبعها خلال ثواني الأطراف اليسرى، حيث تم نقله مباشرةً لقسم الطوارئ بالمستشفى في الساعات الأولى من حدوث الأعراض، و من خلال الفحص الإكلينيكي والإشعاعي، تبين وجود خثرة بالشريان القاعدي للدماغ، وتم إعطاؤه الدواء المذيب للجلطة في وقتها، وبفضل الله تحسنت حالة المريض بشكل كامل، وخرج من المستشفى بعد 3 أيام دون أية إعاقة.

وأوضحت أن الدواء المذيب للجلطة الدماغية يعطى للمريض في أول أربع ساعات ونصف من الإصابة، مؤكدة أنه في حال أخذ المريض للدواء بوقت مبكر تعطي نتائج بشكل أفضل.