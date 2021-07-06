تأهيل 83 رائدا ورائدة في مجالات إدارة المطاعم

البلاد- ياسر بن يوسف

في تجربة هي الأولى من نوعها تم تأهيل 83 رائدا ورائدة من مختلف مناطق المملكة في تأسيس وإدارة المطاعم وذلك ضمن مبادرة وطنية مجتمعية وجرى التدريب في عدد من المطاعم المحلية والعالمية .

المبادرة تمت خلال البرنامج التأهيلي لتأسيس وإدارة المطاعم والذي أطلقته جمعية ماجد للتنمية المجتمعية وبدعم تمويلي للمشاركين من بنك التنمية الاجتماعية وبشراكة هيئة فنون الطهي، وذلك على مدى 25 ساعة نظرية وعملية تأهيلية توجيهية واستشارية من ضمنها جولات ميدانية تطبيقية للمشاركين ، وذلك بهدف تمكين ودعم وتطوير قدرات الكوادر الوطنية على آليات الإدارة الاحترافية والتشغيل الأمثل للمطاعم بصورة احترافية وفقا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، وضمان استمرارها في أعمالها وتنمية أدائها وبما يسهم في دعم القطاع الذي يعد إضافة قوية للاقتصاد الوطني، لاسيما أن قطاع الضيافة يعد محركا رئيسيا من محركات النمو. ويسهم في تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي وفقا لرؤية المملكة 2030.



وهدف البرنامج لتشجيع رواد الأعمال في قطاع الضيافة على التنافس والارتقاء بأدائهم من خلال تأهيلهم في الأسس والمهارات اللازمة إلى جانب توعيتهم بتحديات القطاع والحلول المناسبة لها وذلك لدعم الشباب السعودي في العمل في هذا القطاع، إلى جانب إثراء المشاركين معرفيا في مجال إدارة وتنظيم المطاعم، وترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، وتأهيل المشاركين على الإدارة الاحترافية والتشغيل الأمثل للمطاعم، فضلا عن توعية المشاركين بالعمليات المالية والتسويقية والمشتريات والموردين وإدارة فريق العمل ومطابقة المواصفات وسلامة الغذاء وعمليات الانتاج والتخزين وخدمة العملاء، وتثقيف المشاركين بنظام الامتياز التجاري “الفرنشايز” وأركانه وعناصره وإيجابياته وسلبياته.