المانجو في الصيف.. ماهي أضرارها والكمية المسموح بها يوميا

المانجو من الفواكه المحببة للجميع، خاصة مع قدوم فصل الصيف فكل عام يترقب الكثيرون موعد صدور المانجو بفارغ الصبر. وذلك نظرا لأنه لا يختلف على حبها اثنين كما أنها غنية بالفوائد العديدة. ولكن هناك أضرارا أيضا إذا تجاوزت الحد في الكمية المسموح بتناولها. وبحسب تقرير موقع “ألوان”، فإنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات والألياف، ولها الكثير من الفوائد. ولكن يجب تناولها بحذر وحرص منعا لحدوث أضرار في الجسم. فوائد المانجو – تحتوي على فيتامين سي وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B6. – من بين فوائد الفاكهة الصفراء احتوائها على الكاروتين ومضادات الأكسدة. – خفض مستوى الكوليسترول. – غنية بالألياف والمعادن. الكمية المسموح بتناولها يوميا ويقول التقرير إن من أضرار استهلاكها بكثرة احتوائها على نسبة عالية من السكريات. وبالتالي تتسبب في تخزين الدهون في الرقبة والكتف والأرداف، في حالة زيادة الكمية المسموح بتناولها يوميا. ومن أضرارها أيضا، ارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري. ونصح التقرير بالاعتدال في تناولها بحد أقصى اتنين متوسطي الحجم مع الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام وحساب كتلة الجسم، وشرب الكثير من المياه يوميا. كما يجب الإكثار من تناول الخضراوات خلال اليوم، وعدم تناول المانجو على الريق، بل يجب الإفطار بشكل جيد، ثم بعد ذلك بنحو ساعتين تناول حبة واحدة منها، ويمكن بعد الغذاء من ساعتين إلى ثلاثة تناول واحدة أخرى، بشرط أن تكون حبة منها متوسطة الحجم وليست كبيرة. ويجب على مرضى السكري التقليل من تناول المانجو والسيطرة عليها، والأفضل تجنبها أو تناولها بكميات بسيطة لعدم ارتفاع مستوى السكر في الدم.

مرتبط