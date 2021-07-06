“الفلسفة والظلام” ومبادرة لتكريم المواهب الشابة في “أدبي الجوف”

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي محاضرة بعنوان “الفلسفة حين تنصت في الظلام” قدمها رئيس جمعية الفلسفة الدكتور عبدالله المطيري،. وذلك في المركز الثقافي بمدينة سكاكا.

وأوضح المطيري علاقة الإنسان مع النور والظلام، مشيراً إلى انحياز الفلسفة بتاريخها نحو النور،. حيث يبحث الإنسان عن النور ويهرب من الظلام. كما أجاب

على عنوان المحاضرة في أنه هل يمكن أن يتعلم الإنسان من الظلام،. وماذا خسر بالانحياز للنور مقابل الظلام، من خلال ظواهر وتجارب إنسانية تنصف الظلام.

وركز المطيري مقاربته في تحليل ظاهرة الأرق، وعلاقة القداسة بالنظر وحكايات الليل.