“الفلسفة والظلام” ومبادرة لتكريم المواهب الشابة في “أدبي الجوف”

نظم نادي الجوف الأدبي الثقافي محاضرة بعنوان “الفلسفة حين تنصت في الظلام” قدمها رئيس جمعية الفلسفة الدكتور عبدالله المطيري،. وذلك في المركز الثقافي بمدينة سكاكا.
وأوضح المطيري علاقة الإنسان مع النور والظلام، مشيراً إلى انحياز الفلسفة بتاريخها نحو النور،. حيث يبحث الإنسان عن النور ويهرب من الظلام. كما أجاب على عنوان المحاضرة في أنه هل يمكن أن يتعلم الإنسان من الظلام،. وماذا خسر بالانحياز للنور مقابل الظلام، من خلال ظواهر وتجارب إنسانية تنصف الظلام. وركز المطيري مقاربته في تحليل ظاهرة الأرق، وعلاقة القداسة بالنظر وحكايات الليل.
من جانبه، أوضح رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز النبط أن المحاضرة تأتي استشعاراً من النادي بأهمية نشر المعارف الإنسانية التي تساعد الإنسان على التفكير الناقد. وفي مداخلات حضور المحاضرة التي أدارها الشاعر شتيوي الغيثي أشاروا إلى أهمية الفلسفة في حياة الإنسان، وأجاب الغيثي عن سؤال حول علاقة الشعر بالفلسفة بأن الشعر والرواية هما تعبيران أدبيان تحضر الفلسفة داخلهما، لافتاً إلى أن الأدب تعبير جمالي للوجود، وأن الشاعر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الفيلسوف من ناحية علاقته بالوجود علاقة جمالية.
وفي السياق ذاته، أعلن النبط عن تبني النادي مبادرة لتكريم المواهب الشابة في مجالات الأدب والثقافة بحضور ومشاركة كبار المفكرين والأدباء والمثقفين الذين يستضيفهم النادي في أنشطته وبرامجه، حيث كرّم في ختام المحاضرة الطالب فارس باسم الزياد على تميزه في المسابقات واللقاءات الثقافية على مستوى المملكة.