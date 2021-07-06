العلاج بـ” الجذعية” لا زال في مرحلة التجارب

جدة – ياسر بن يوسف

تمكن فريق بحثي من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بقيادة الدكتورة دعاء أبو العُلا، عالم أبحاث مشارك، بنشر دراسة في مجلة علمية تهدف لاستطلاع الرأي العام حول موضوع الخلايا الجذعية واستخداماتها في السعودية وذلك بمشاركة 851 شخصًا ، وبهدف تنبيه الجمهور بالخلايا الجذعية واستخداماتها الصالحة .

وقد أوضح الفريق بتصريح خاص لـ”البلاد” في بحثه المنشور أن العلاج بالخلايا الجذعية لا يزال في مرحلة التجارب السريرية وغير جاهز للاستخدام من قبل العموم لتجديد الجلد أو نمو الشعر أو تقليل علامات الشيخوخة و تعتبر المنتجات التجارية ، بالإضافة إلى العلاجات ، التي تزعم استخدام الخلايا الجذعية مشكلة متنامية في في مواقع التواصل الاجتماعي ، كما أن هناك عددًا متزايدًا من المنتجات التي تدعي أنها تحتوي على خلايا جذعية مفيدة لتجديد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة ، ليس هذا فقط ، ولكن أيضًا العدد المتزايد لصالونات التجميل والمراكز التي تقدم علاجات الخلايا الجذعية “للبشرة أو الشعر ” بسعر مرتفع. وكان هدف الفريق المكون من الدكتورة . دعاء أبو العُلا، لؤي حنيف، دلال مليباري، مؤيد باعظيم، رانيا زمزمي، ونوره العتيبي؛ هو تقييم مستوى الوعي العام ومستوى قبول علاجات الخلايا الجذعية من قبل الجمهور في المملكة العربية السعودية.

ومن أهم النقاط التي تم التوصل اليها في هذه الدراسة تتمثل في أن ما يقرب من نصف المشاركين ، 47 ٪ ، على استعداد لمحاولة أو التوصية بعلاجات الخلايا الجذعية غير المرخصة في الخارج والسفر لها. كما أن حوالي 40٪ على استعداد لتجربة العلاج بالخلايا الجذعية الذي يقدمه صالون أو مركز تجميل إما للشعر أو الوجه.

بالإضافة إلى ذلك ، ما يقرب من ربع المشاركين على استعداد لشراء ودفع المزيد من المال مقابل المنتجات التي تدعي أنها تحتوي على خلايا جذعية لأنهم يعتقدون أنها تعمل بشكل أفضل من المنتجات الأخرى التي لا تحتوي على “خلايا جذعية”.

هناك أغلبية من المشاركين الذين يعتقدون أن علاجات الشعر والوجه معتمدة لاستخدام الخلايا الجذعية وحوالي 67٪ لم يعرفوا أن استخدام العلاج بالخلايا الجذعية غير المعتمدة قد يسبب مضاعفات خطيرة وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

وانهى الفريق بحثه بتوصيات منها: أنه هناك حاجة لتحسين التثقيف الصحي للمجتمع المتعلق بمعرفة الخلايا الجذعية واستخداماتها حيث انها ليس لها أي أساس من الصحة، كذلك ضرورة بناء تحالفات بين المجتمع الطبي والصحة والتعليم العلمي للمساعدة في توضيح تأثير الخلايا الجذعية وحقيقة استخداماتها.