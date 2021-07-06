السودان: لدينا خيارات للتعامل مع أزمة السد

نيويورك – الخرطوم – وكالات

يشهد مجلس الأمن الدولي تحضيرات لعقد جلسته المقررة الخميس القادم بشأن السد الأثيوبي فيما أعلن الناطق باسم وفد التفاوض السوداني ، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني للسد ، وستكشف عنها الخرطوم في الوقت المناسب. وقال في مؤتمر صحافي “ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا”، مؤكداً على وضع كل السيناريوهات بناء على نتائج الجلسة هناك. بدوره، قال وزير الري السوداني ياسر عباس، في نفس المؤتمر “أجرينا سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن السد الأثيوبي ، ونتوقع أن يأخذ المجلس بالاعتبار مطالب السودان”، مشددا على ضرورة وقف إثيوبيا للإجراءات الأحادية. وكانت مصر والسودان قد تقدمتا قبل أيام بخطابين رسميين إلى مجلس الأمن ، أعلنتا فيه اعتراضهما على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني ، وأعلنت رئاسة المجلس عقد جلسة الخميس حول هذا الملف العالق، بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق ملزم وتوافقي بين الأطراف الثلاثة ، وبلوغ الأزمة بين الدول الثلاث طريقا مسدودا، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب وفشل الوساطات الإفريقية والدولية بحل الأزمة ، ولايزال أمام القاهرة والخرطوم خيارات قانونية دولية أخرى استنادا إلى قانون الأنهار ، فيما يتوقع خبراء خيارات أصعب في حال فشل الجهود وبدء الملء الثاني دون توقيع اتفاق شامل وملزم للأطراف الثلاثة.