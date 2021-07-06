إقفال طرح يوليو من الصكوك المحلية بـ10.412 مليارات ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر يوليو 2021م. تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي،. حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 10.412 مليارات ريال سعودي (عشر مليارات، وأربع مائة. واثنا عشر مليون ريال سعودي). وبحسب البيان الصادر من المركز. فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين،. الأولى تبلغ 6.462 مليارات ريال سعودي (ستة مليارات وأربع مائة. واثنان وستون مليون ريال سعودي). لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي. فيما بلغت الشريحة الثانية 3.950 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات. وتسع مائة وخمسون مليون ريال سعودي). لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي. ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م. التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي. عبر موقعه الإلكتروني www.ndmc.gov.sa التي يستعرض من خلالها جدول إصداراته المحليـة. لتتناسب مع أيام عمل السوق الدولية. فيما يتعلق بإعلانات الإصــدار ومواعيــد التســوية.