أسباني يطور التنس السعودي

وقع الاتحاد السعودي للتنس برئاسة أريج المطبقاني عقداً تدريبيا مع الاسباني اكسل الفاريس ياماس ليتولى الإشراف على برامج المنتخبات السعودية في التنس وتطوير مراكز التدريب الوطنية في الاتحاد السعودي للتنس بمختلف مناطق المملكة ، حيث يخطط الاتحاد التوسع بمراكز التدريب لاستقطاب مزيد من المواهب في سن مبكر.

ويتمتع المدرب بخبرة 8 سنوات في مستويات Pro-Tennis شملت مراكز الأداء العالي في المركز الوطني للاعبين النخبة بإسبانيا وأكاديمية نادال والمشاركة في مشاريع تطوير لاستقطاب المواهب ومراكز الترفيهية والرياضة للمجتمع. كما يحمل السيد اكسل سجلا مشرفا في لعبة التنس و الخبرة في تخطيط الألعاب والتكتيكات وتصحيح التقنية وبرمجة الأحداث وإدارة البطولات واللياقة البدنية.

‏ويستمر العقد لمدة سنتين قابلة للتمديد ، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الخطوات التي ينتهجها الاتحاد لتطوير النشاط ورفع مستوى الاداء الفني للمنتخبات وحرص مجلس إدارة الاتحاد بأن يصل المدرب قبل ختام الموسم للاطلاع على مستوى اللاعبين في البطولات والمنافسات المحلية.

حيث وصل للسعودية مطلع هذا الأسبوع وانهى إجراءات الحجر الصحي ثم وصل للطائف للاطلاع على مستوى اللاعبين حيث سيخوض اللاعبين معسكراَ داخليا ومن المتوقع ان يباشر عمله فعلياَ هذا الأسبوع.