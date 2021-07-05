ولي العهد يهنئ رئيسي جمهوريتي القُمر المتحدة وملاوي

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة،. لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة،. بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته،. راجياً لحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة،. لفخامة الرئيس لازاروس ماكارثي تشاكويرا، رئيس جمهورية ملاوي،. بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته،. راجياً لحكومة وشعب جمهورية ملاوي الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.