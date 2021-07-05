مدرب الهلال يطلب التعاقد مع أمرابط

أكدت مصادر قريبة من البيت الهلالي، أن المدير الفني لفريق الهلال البرتغالي ليوناردو غارديم،. طلب من إدارة النادي بحث إمكانية ضم الدولي المغربي نور الدين أمرابط. الذي انتهى عقده مع نادي النصر.

وتأكيدا لهذا، كتب الصحفي التركي الرياضي الشهير أكريم كونور، عبر حسابه الرسمي على تويتر” إنه بناء على طلب غارديم،. أجرى نادي الهلال مفاوضات مع نور الدين أمرابط. جدير بالذكر أن عقد المغربي نور الدين أمرابط انتهى مع نادي النصر بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم تجدد إدارة مسلي آل معمر عقده مع الفريق. ما يعني أن اللاعب بلا نادٍ في هذه الفترة ويحق له التفاوض أو التوقيع مع أي فريق.