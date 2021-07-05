جمعية مؤسسة «البلاد» العمومية تثمن الإنجازات وتقر جدول الأعمال

جدة – البلاد

في أجواء مفعمة بالأمل والطموح والجهد لتحقيق مستهدفات مشتركة التأم شمل اعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة البلاد للصحافة والنشر مساء يوم الاربعاء الماضي في قاعة طيبة بجدة على اثر الدعوة لاجتماع اعتيادي حضره عدد من اعضاء الجمعية الى جانب رئيس التحرير والمدير العام مثمرا عن اعتماد الميزانية للأعوام الثلاثة 2018 + 2019 + 2020 الى جانب الموافقة على تعيين الزميل محمود احمد محمود مديرا عاما، كما تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الاعمال واستعراض المنجزات المتحققة لصحيفة البلاد وعلى رأسها المشاريع المزمع تنفيذها فيما يحقق للصحيفة الاولى على مستوى المملكة تميزا مختلفا.

واثنى الحاضرون من اعضاء الجمعية العمومية على مستوى الصحيفة ودخولها معترك المنافسة لخدمة الوطن وكسب اهتمام المتابع بما تطرح من محتوى متميز مختلف يواكب المرحلة متطلعين الى مزيد من التألق فيما شكروا وزارة الاعلام وعلى رأسها معالي الدكتور ماجد القصبي على الاهتمام والدعم والمساندة متطلعين الى مستقبل يواكب رؤية المملكة في ظل التحول الرقمي واعتماد خطط عمل اعلامية تتفق والمرحلة في اطار المهنية الصحفية المرتكزة على المصداقية والتوثيق، حيث توافقت الآراء على ان البلاد اول الصحف الصادرة في المملكة تعيش مرحلة تطور ملموس في كافة منصاتها الرقمية والورقية وتحدث الفارق الواضح بأطروحاتها وتعتمد على تقديم محتوى خاص اضافة لمتابعة دقيقة للأحداث اولا بأول.

رئيس مجلس الادارة الاستاذ خالد المعينا قدم لأعضاء الجمعية خلاصة الانجازات وخطط العمل المستقبلية فيما يتعلق بالتحول الرقمي مؤكدا على روح الفريق الواحد لخدمة المؤسسة حيث تم تأييد الخطوات المتخذة للنهوض بالمؤسسة وانفض الاجتماع محاطا بالدعوات الصادقة لتحقيق الآمال والتطلعات.