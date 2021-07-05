جمعية سقيا الماء تدشن مشروع البرادة الذاتية

جدة- ياسر بن يوسف

دشنت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة النموذج الأول لمشروع البرادة الذاتية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الماء البارد لعابري السبيل من الحجاج والمعتمرين وغيرهم على الطرق السريعة التي تربط محافظات المنطقة.

أكد ذلك رئيس مجلس إدارة الجمعية، عايض بن عبدالله بن درهم ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية التي اعتمدت أماكن المشروع في 26 موقعاً على الطرق السريعة التي تربط محافظات منطقة مكة المكرمة مضيفاً أن الجمعية تعتزم مواصلة تنفيذ مشاريعها بدعم المحسنين وأهل الخير ليشمل ثلاجات المساجد والمقابر ومغاسل الموتى، والثلاجات الرأسية في ساحات الحرم المكي والطرق المؤدية إليه في الفترة المقبلة.

وأوضح أن الجمعية فتحت باب الشراكة المجتمعية ودراسة آفاق التعاون المشترك بين عدد من القطاعات الخاصة والحكومية لخدمة المجال الخيري للجمعية وتأمين احتياج المستفيدين من المياه المحلاة.