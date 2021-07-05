تعقيم وتطهير المشاعر المقدسة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

واصلت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الإصحاح البيئي بمنطقة المشاعر المقدسة استعداداً لموسم الحج. وكشفت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنه تم استهلاك 1104 لترات من المبيدات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم التي شملت 115 مخزناً أرضياً، و1344 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و 3600 مجمع دورات مياه، و13 موقعاً حكومياً، و 522 مخيماً.

ويباشر تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة عدد من المشرفين والفنيين عبر سيارات متنقلة وأجهزة يدوية، للمحافظة على مستويات عالية من الاصحاح البيئي، وتوفير كافة الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة الحجاج وتمكينهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة.