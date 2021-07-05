العبد العالي: صغار السن معرضون للإصابة بكورونا

الرياض- البلاد

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا(كوفيد 19) وتطوراته، مشيراً إلى أن المتحور “دلتا” أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه.

وأوضح العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، أمس، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها، وأن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عاماً.

وبين أن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح سواء كورونا أو غيره، مشيراً إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا نادرة ولم يثبت ارتباطها.

وعن سير اللقاحات في المملكة أكد أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 18326022 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً، معلناً تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (492785) حالة، من بينها (11970) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1348) حالة حرجة, مشيراً إلى أن عدد المتعافين وصل إلى (472939) حالة بإضافة (1389) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (7876) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة.

من جانبه أكد العقيد الشلهوب أن الحكومة الرشيدة لا تزال سباقة في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تحفظ الوطن وإنسانه رغم المتحورات التي تقلق دول العالم، مشيراً إلى البيان الصادر بشأن الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقـائية المتخذة لمواجهة الفيروس ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج.

ونوه بالبيان المتعلق بمنع سفر المواطنين حرصاً من حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي الجائحة وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وكشف عن ضبط (20213) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، وتصدرت منطقة الرياض بعدد المخالفات تليها المنطقة الشرقية، ثم منطقة مكة المكرمة وتشمل المخالفات: (التجمعات المخالفة، ومخالفة العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي العزل الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

ودعا الشلهوب الجميع إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها بالاتصال بالرقم (911) في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، وكذلك بأرقام البلاغات للجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص. واشار إلى قرب تطبيق قرار الدخول في جميع المنشآت والأنشطة ووسائل النقل العامة للمحصنين، وذلك بالتحصين المعتمد من وزارة الصحة ، حاثاً على ضرورة تلقي لقاح للوقاية وحماية المجتمع مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة، في تغريدة على تويتر، أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة حالياً للفئة العمرية من (40) سنة “هجري” وأكثر وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.