16 ألف زيارة يومياً لتطبيق سكني

الرياض- البلاد

بلغ متوسط زيارات تطبيق برنامج “سكني” للأجهزة الذكية نحو 16 ألف زيارة في اليوم خلال شهر يونيو الماضي 2021، وتواصل منصّات برنامج “سكني” الرقميّة تقديم خدماتها الإلكترونية للأسر السعودية عبر موقع وتطبيق “سكني” ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المسكن الأول وفق إجراءات سهلة وميسرة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030”.

وسجّل تطبيق “سكني” خلال شهر يونيو الماضي من العام الجاري 2021 نحو 464 ألف زيارة بمعدل يومي يبلغ 16 ألف زيارة، ويُقدم التطبيق عدداً من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز المباشر للخيارات السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة الحلول التمويلية ومميزاتها، و”عروض الأسعار”، وخدمة المستشار العقاري، و”التصاميم الهندسية”، و”المقاول المعتمد”، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

وبادر حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر بالرد والتجاوب مع أكثر من 24,940 استفسارا الشهر الماضي، ويُقدم الحساب ([email protected]) الإجابات على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها “سكني” من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي أو الأراضي السكنية، وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المنزل الأول للأسر السعودية. كما تجاوب مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090 مع أكثر من 129 ألف اتصال بمعدل يومي يبلغ 4300 مكالمة، وتفاعل موقع “سكني” مع أكثر من 10,670 طلبا واستفسارا من خلال خدمة “راسلنا” على الموقع،

وتمت معالجة 9293 اعتراضا من خلال أيقونة “تحدث معي”، وتستمر منصة “سكني” (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة. ويستعرض تطبيق وموقع “سكني” 101 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططاً توفّر 180,537 أرضا سكنية حول المملكة، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030”.