طواقم تحكيم أجنبية في الدوري الممتاز لكرة اليد

الدمام – حمود الزهراني

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، وبناءً على العديد من الطلبات الواردة له من أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، والتي تعني بطلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي في المباريات، وبعد تقييم الوضع العام ودراسة الطلب مع الجهات ذات الصلة، ومن باب التعاون المستمر بين الأندية والاتحاد في سبيل تطوير اللعبة، قرر الاتحاد التـالي:

• السماح للأندية بطلب طواقم تحكيمية “أجنبية” بعدد مفتوح طوال الموسم.

• تتكفل الأندية بجميع نفقات طاقم التحكيم “سيتم تحديد التكلفة لاحقاً”.

• يتم رفع طلب طاقم التحكيم الأجنبي للاتحاد من الأندية قبل موعد المباراة بـ 30 يوماً.

• كافة الاطقم سيتم ترشيحها من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة اليد.

• يتحمل الاتحاد إنهاء الإجراءات الحكومية لتسهيل وصول الطواقم التحكيمية للمملكة.

وشدد الاتحاد السعودي لكرة اليد على ثقته الكبيرة في الحكم السعودي، وأن العمل سيستمر لتطوير التحكيم من خلال العديد من البرامج والمبادرات، بالإضافة لبناء جيل جديد قادم من الحكام السعوديين.