ضبط 19812 مخالفًا لنظام العمل والإقامة خلال أسبوعين

الرياض ـ البلاد

أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 30 يونيو الماضي. أسفرت عن ضبط (19812) مخالفًا.

وذكرت الوزارة –في بيان لها- أن الحملة الأمينة أسفرت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (19812) مخالفًا، منهم (8570) مخالفًا لنظام الإقامة، و(10295) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(947) مخالفًا لنظام العمل.ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (224) شخصًا، (43%) منهم يمنيو الجنسية، و(47%) إثيوبيو الجنسية، و (5%) صوماليو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (47) شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (5) أشخاص.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (66648) وافداً مخالفًا، منهم (57946) رجلاً، و(8702) امرأة.

خامسًا: تمت إحالة (36454) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (14863) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (16294) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية، أنه يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.