شركة البحر الأحمر للتطوير تطعم 8000 من عمالها

البلاد – مها العواودة

تماشياً مع امتثال واستعداد مقرات الشركات والمؤسسات في المملكة لجعل التطعيم إلزاميًا في مكان العمل في الفترة المقبلة،. أعلنت شركة البحر الأحمر المطور لأحد أهم مشاريع رؤية 2030 والمملوك بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة،. وكجزء من الجهود المستمرة لحماية جميع أولئك الذين يعملون أو يتفاعلون لتسيير الأعمال،. عن تخصيص برنامج للتطعيم الخاص بمقر المشروع وتفعيله.

وكمرحلة أولى من البرنامج، استلمت الشركة 5,000 جرعة من لقاح “AstraZeneca”،. وبدأت خلال الأسبوع الفائت في إعطاء اللقاحات وسط إجراءات وإحترازات طبية في المركز الطبي المركزي بمدينة الموظفين السكنية.

وتستهدف الحملة الأولى التأكيد على حصول حوالي 8,000 شخص من العاملين في مقر المشروع حالياً على جرعة واحدة على الأقل في شهر يونيو 2021.

وتعليقًا على المبادرة، قال براين سبراكر مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن: “بدأت جهودنا لتفعيل هذا البرنامج من قبل أن نعلم أن التطعيم سيصبح إلزاميًا للوصول إلى مقراتنا. فقد سعينا للتغلب على التحديات الناتجة عن بُعد الموقع وإحضار اللقاحات مباشرة إلى مقر المشروع”، كما أضاف: “أود أن الفريق المتفاني في عمله وأشكر وزارة الصحة ومنظمة SOS الدولية بالإضافة إلى فريق عمل كوفيد-19 وفريق العلاقات الحكومية على دعمهم وتعاونهم.”