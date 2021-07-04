التكنولوجيا

بالفيديو.. “آبل” تطلق نسخ تجريبية من أنظمة iOS 15

امنية رشادaccess_time25 / ذو القعدة / 1442 هـ       4 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخ تجريبية من أنظمة iOS 15 الحديثة ليختبرها مستخدمو هواتفها وأجهزتها المحمولة.

وأشارت آبل إلى أن مستخدمي أجهزتها الذكية بات بإمكانهم الآن اختبار النسخ التجريبية لأنظمة iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 و tvOS 15 المخصصة للهواتف والحواسب اللوحية والساعات الذكية وأجهزة Aplle TV.

وينصح خبراء التقنية المستخدمين اختبار النسخ المذكورة من أنظمة التشغيل على أجهزة غير الأجهزة التي يعتمدون عليها بشكل أساسي يوميا، كون هذه النسخ لا تزال تجريبية وقد تحوي على بعض الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على عمل الأجهزة، وفي حال أرادوا اختبارها على أجهزتهم الأساسية فينصح بصنع نسخة احتياطية من البيانات قبل تحميل البرمجيات الجديدة.

ويمكن للراغبين باختبار هذه النسخ التسجيل عبر موقع “beta.apple.com” للحصول على النسخة المطلوبة لجهازهم الذكي.

omneia rashad

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *