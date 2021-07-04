بالفيديو.. “آبل” تطلق نسخ تجريبية من أنظمة iOS 15

وينصح خبراء التقنية المستخدمين اختبار النسخ المذكورة من أنظمة التشغيل على أجهزة غير الأجهزة التي يعتمدون عليها بشكل أساسي يوميا، كون هذه النسخ لا تزال تجريبية وقد تحوي على بعض الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على عمل الأجهزة، وفي حال أرادوا اختبارها على أجهزتهم الأساسية فينصح بصنع نسخة احتياطية من البيانات قبل تحميل البرمجيات الجديدة.