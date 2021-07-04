الخليج يتعاقد مع المدافع بدر النخلي

الدمام – حمودالزهراني

أنهت إدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل إجراءات التعاقد مع المدافع بدر النخلي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم المقبل 2022-2021.

وبدأ بدر النخلي مسيرته الكروية في نادي النصر قبل الوصول إلى الأحساء مع الفتح ثم انتقل إلى عروس البحر الاحمر جدة مع الاتحاد لعامين ثم العودة إلى الشرقية من بوابة الباطن ومثل النخلي العدالة في الموسم الماضي .

وحقق صاحب 33 عام 5 ألقاب بداية من كأس الأمير فيصل تحت 21 سنة مع النصر مرورًا بلقبي دوري المحترفين السعودي وكأس السوبر مع الفتح و كأس الملك و ولي العهد رفقة الاتحاد.

من جهة ثانية، تعاقدت إدارة نادي الخليج مع المدرب المصري مراد عبدالكريم عبدالرحمن ليكون مدرباً آخر للعبة كرة الطاولة لجميع الفئات بجانب مواطنه المدرب خالد صالح.

الجدير بالذكر أن مراد سبق له التدريب في العديد من الأندية المصرية والكويت عن طريق اليرموك والجهراء لمدة عامين.

كما اعتمدت الإدارة التشكيل الإداري للعبة كرة الطاولة بإستمرار نبيل السيهاتي مشرفاً واستمرار اسماعيل المرزوق ادارياً للعبة.

ويأتي ذلك بعد دراسة كافة التقارير الفنية والإدارية ومراجعة وضع اللعبة وعدة اجتماعات مع الاجهزة الإدارية والفنية بعد أن حقق الفريق المركز الرابع في كأس الاتحاد لفئتي الناشئين والشباب والمركز السادس في الدوري لنفس الفئتين بالدوري الممتاز.

من جهتها قدّمت إدارة النادي شكرها لمشرف اللعبة نبيل السيهاتي والإداري اسماعيل المرزوق على جهودهم المبذولة تجاه اللعبة، كما قدمت شكرها للكابتن جعفر زين الدين على وقفته الصادقة مع النادي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة النادي لتحقيق أهداف الاستراتيجية ٢٠٢٠-٢٠٣٠م من خلال الاستمرار في “استقطاب المواهب الرياضية ورفع مستوى اللاعبين” عن طريق مدرسة البراعم في هذه اللعبة.