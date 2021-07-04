التحالف.. ضربات استباقية قوية ضد الإرهاب

الحوثي الرياض – البلاد

استمرارا لنجاحاته في التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا، أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، هجوما بزورقين مفخخين بالصليف بمحافظة الحديدة أثناء عملية تجهيزهما، مشيرا إلى تواصل انتهاك الميليشيالاتفاق ستوكهولم بعمليات عدائية في محافظة الحديدة. وشدد التحالف على خطورة استمرار تهديد ميليشيا الحوثي لخطوط الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر. وصباح السبت كشف التحالف عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية بالأجواء اليمنية أطلِقت تجاه خميس مشيط. ودان التحالف “استمرار تعمد الميليشيا الحوثية استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مشيراً إلى اتخاذ “الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

وفي وقت سابق أعلن التحالف عن تدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. ميدانيا أطلق الجيش اليمني عملية عسكرية واسعة لتحرير محافظة البيضاء من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا. وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية حققت انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد المليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة.

وأضاف أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، ومقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد. وثمن الإرياني الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة، منوها بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين. يالتزامن مع ذلك خاضت قوات المقاومة في محافظة أبين جنوبي اليمن معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي في جبهة ثرة شمالي المحافظة.