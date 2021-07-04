أمانة جدة: بدء الاقتراع لاختيار رؤساء طوائف 15 مهنة.. الثلاثاء

تشهد أمانة محافظة جدة يوم الثلاثاء القادم بدء عملية الاقتراع لاختيار رئيس ونائب رئيس عدد من طوائف المهن المختلفة بمحافظة جدة،. وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءًا. عبر الرابط الإلكتروني https://services.jeddah.gov.sa/

وكانت الأمانة اعتمدت 15 مرشحاً لمنصبي رئيس ونائب رئيس طائفة لعدد 15 مهنة. والتي شملت طوائف: دلالي سوق الخضار والفاكهة، دلالي وصيادي الأسماك بجدة، دلالي وصيادي الأسماك بثول،. دلالي أسواق الأنعام، مهنة أصحاب المعارض ودلالي السيارات، دلالي أسواق الإبل،. مهنة مكاتب ودلالي العقار، مهنة الحراجات المعتمدة، محلات تشاليح السيارات، دلالي أسواق الأعلاف، مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية، رجيع الدوائر الحكومية، محلات العسل، محلات السكراب، ومهنة محلات الطباخين.