الفن

أكدت أنها لم تتوقع اختيار للحفل.. خيرية أبو لبن لـ"البلاد":

“أفلام السعودية” أول تجربة في التقديم وأطمح للتطور بالمجال

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1442 هـ       4 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – حاتم العطرجي

أكدت الممثلة خيرية أبو لبن لـ”البلاد”، أنها لم تتوقع أن يتم اختيارها لتقديم حفل افتتاح مهرجان “أفلام السعودية” في دورته السابعة،. معتبرة أن هذا الاختيار يعني لها الكثير،. خصوصًا أنها من المهتمين بالمهرجان وتحرص بشدة على حضوره كل عام.

وقالت إن المهرجان أتاح لها فرصة تقديم حفل للمرة الأولى، مبينة أن تجاربها السابقة كانت في التمثيل فقط،. مشيرة إلى أنها سعيدة بتجربة التقديم وستعمل  على تطوير مهاراتها في هذا المجال،. لتجيده أكثر، خصوصاً أنها أحبته كثيراً، وتطمح مستقبلاً بأن تسهم في النهضة الترفيهية بالمملكة.

ibrahim

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