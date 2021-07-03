وزير الأوقاف المصري: مملكة الإنسانية حريصة على خدمة وسلامة ضيوف الرحمن

أثنى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الدكتور محمد مختار جمعة،. على الجهود الجبارة والخدمات المتميزة التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم والحرص على سلامتهم من فيروس كورونا،. واصفاً ما يقدم بالعمل المبارك والمثمن وغير المستغرب على مملكة الإنسانية والعطاء والتضحية في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين. جاء ذلك عقب أدائه والوفد المرافق له مناسك العمرة، سائلاً الله أن يكرم من أكرم بيته وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.
ويواصل وزير الأوقاف المصري زيارته للمملكة التي تستمر عدة أيام، وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة. مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،. ويتضمن عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية،. وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد. لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.
كما تتضمن الاتفاقية الموقعة تبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان،. وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه،. والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر. وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.
من جهة أخرى سلطت عدد من الصحف والمواقع المصرية الرسمية الأضواء في صفحاتها الأولى على زيارة وزير الأوقاف المصري إلى المملكة،. التي أشاد خلالها بالعلاقات السعودية – المصرية، معربا عن تقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على جهودهما في خدمة قضايا الأمة وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.