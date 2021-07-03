وزير الأوقاف المصري: مملكة الإنسانية حريصة على خدمة وسلامة ضيوف الرحمن

أثنى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر الدكتور محمد مختار جمعة،. على الجهود الجبارة والخدمات المتميزة التي تقوم بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم والحرص على سلامتهم من فيروس كورونا،. واصفاً ما يقدم بالعمل المبارك والمثمن وغير المستغرب على مملكة الإنسانية والعطاء والتضحية في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك عقب أدائه والوفد المرافق له مناسك العمرة، سائلاً الله

أن يكرم من أكرم بيته وأن يحفظ المملكة وأمنها واستقرارها.