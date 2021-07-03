المملكة.. “سفر آمن” للاتحاد الأوروبي

جدة – البلاد

نفذت المملكة إجراءات صحية صارمة خلال الفترة الماضية للقضاء على فيروس كورونا المستجد، واهتمت بتوفير اللقاحات للفئات العمرية المختلفة بدءا من 12 عاماً حتى كبار السن، لوقاية المجتمع من “كوفيد – 19″، ما جعل الدول الأخرى تصنف المملكة من أفضل الدول التي تكافح الفيروس، إذ اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على وضع المملكة ضمن قائمة الدول المسموح بالسفر منها.

وطبقا لدبلوماسيون، فإن حكومات الاتحاد الأوروبي، اتفقت على إضافة 11 دولة، منها السعودية، والأردن، وقطر، لقائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها لأسباب غير ضرورية، حيث وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على إضافة هذه الدول لقائمة الدول المسموح منها السفر الأربعاء الماضي، على أن يسري القرار في الأيام المقبلة.

وتولي المملكة دوماً الوضع الصحي اهتماماً كبيراً، حيث سبق لها فرض قرارات صارمة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرضها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد، ولا تزال تمضي على ذات الوتيرة بإصدار القرار المناسب في الوقت المناسب لحماية صحة الإنسان.

ولفت الدبلوماسيون إلى أن القائمة لا تشمل بريطانيا، عضو التكتل السابق الذي ظهرت به سلالة دلتا المتحورة التي تسببت في زيادة كبيرة في الإصابات بمرض كوفيد-19 لقدرتها الكبيرة على العدوى. وإلى جانب السعودية والأردن وقطر، تضم القائمة كندا وأرمينيا وأذربيجان والبوسنة والهرسك وبروناي وكوسوفو ومولدوفا والجبل الأسود.

وتلقت دول الاتحاد الأوروبي توصيات برفع قيود السفر تدريجيا عن الأربعة عشر دولة المدرجة حالياً على القائمة وهي ألبانيا وأستراليا وإسرائيل واليابان ولبنان ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية ورواندا وصربيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة، بينما المنطقتان الإداريتان الصينيتان، هونج كونج ومكاو، مدرجتان أيضا على القائمة.