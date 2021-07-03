«التعليم» و«الصحة» تتفقان على تطعيم 5 ملايين طالب فوق 12 عاماً

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس،. والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي،. الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛. وذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.