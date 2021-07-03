الأخضر السعودي يواجه الفراعنة وتونس تصطدم بالجزائر

الرياض – هاني البشر

تقام اليوم السبت مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً،. والمقامة منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

في المباراة الأولى يلتقي الأخضر السعودي مع المنتخب المصري على استاد القاهرة الدولي،. في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب مصر فاز على منتخب طاجيكستان 3-0، بينما حقق منتخب السعودية الانتصار على المنتخب السنغالي بركلات الترجيح. بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، خلال الدور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب تونس مع نظيره المنتخب الجزائري على استاد القاهرة الدولي،. في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب تونس فاز على نظيره منتخب جزر القمر بهدف دون رد خلال مرحلة دور الثمانية، بينما انتصر منتخب الجزائر على منتخب المغرب بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي من المباراة.

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة تقام في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، بين الفائز من مباراتي الدور نصف النهائي.