الرياضة

يورو 2020: الألماني توني كروس يعتزل اللعب دوليًا

محمد ابو الوفاaccess_time23 / ذو القعدة / 1442 هـ       2 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق
توني كروس

أعلن توني كروس اليوم الجمعة اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب الألماني بعد الإقصاء من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

 

وودّع المنتخب الألماني المنافسات من ثمن النهائي إثر الخسارة أمام إنجلترا في ملعب ويمبلي بهدفين نظيفين.

 

 

كروس (31 عامًا) كان قد بدأ مسيرته الدولية مع المانشافت عام 2010 وشارك في مونديال جنوب إفريقيا بعمر 20 عامًا.

 

لاعب الوسط المتمرّس يمتلك 106 مباراة مع المنتخب الألماني وله 17 هدفًا، أبرز إنجازاته الفوز بمونديال 2014 بالبرازيل.

 

 

لم تغب شمس توني كروس عن ألمانيا في جميع المسابقات الكبرى منذ 2010 حتّى يورو2020، وكان دائمًا قطعة أساسية.

 

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني في بيانه الرسمي: “قررت الاعتزال الدولي بصفة نهائية بعد الخروج من كأس أمم أوروبا”.

 

“أدرك أن مشاركتي في مونديال 2022 ستكون صعبة، لذلك سأركز على حياتي الشخصية وتحقيق أهدافي مع ريال مدريد”.

 

تابع أيضًا في أخبار بطولة يورو 2020..


اكتمال عقد الثمانية الكبار في كأس أوروبا 2020

بعد تألقه باليورو.. سبينازولا على أجندة برشلونة

إسبانيا تصطدم بسويسرا في ثمن نهائي ناري

رونالدو يهين شارة القيادة مُجددًا.. ماذا حدث؟

بيل ينفعل ويترك المؤتمر الصحفي.. ما القصة؟

كورونا يُغيّب بيريسيتش عن مباراة إسبانيا

ويمبلي يتزيّن بــ 60 ألف مشجّع في النهائي

ديمبيلي خارج البطولة وكورونا يضرب سكتلندا

فيديو: رونالدو يزيح الكولا وبوغبا يرفض الخمر

إيقاف أرناوتوفيتش بسبب العنصرية..ما القصة؟

رونالدو يصبح الهداف التاريخي لكأس أوروبا

إصابة كاستاني بـ6 كسور في عظام الوجه

باتريك شيك يسـجّل مـن منتصف الملعب

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *