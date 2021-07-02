يورو 2020: الألماني توني كروس يعتزل اللعب دوليًا

أعلن توني كروس اليوم الجمعة اعتزاله اللعب دوليًا مع المنتخب الألماني بعد الإقصاء من مسابقة كأس أمم أوروبا 2020.

وودّع المنتخب الألماني المنافسات من ثمن النهائي إثر الخسارة أمام إنجلترا في ملعب ويمبلي بهدفين نظيفين.

كروس (31 عامًا) كان قد بدأ مسيرته الدولية مع المانشافت عام 2010 وشارك في مونديال جنوب إفريقيا بعمر 20 عامًا.

لاعب الوسط المتمرّس يمتلك 106 مباراة مع المنتخب الألماني وله 17 هدفًا، أبرز إنجازاته الفوز بمونديال 2014 بالبرازيل.

Toni Kroos's World Cup goals

🔥pic.twitter.com/patY1fpWys — Goal (@goal) July 2, 2021

لم تغب شمس توني كروس عن ألمانيا في جميع المسابقات الكبرى منذ 2010 حتّى يورو2020، وكان دائمًا قطعة أساسية.

وقال لاعب ريال مدريد الإسباني في بيانه الرسمي: “قررت الاعتزال الدولي بصفة نهائية بعد الخروج من كأس أمم أوروبا”.

“أدرك أن مشاركتي في مونديال 2022 ستكون صعبة، لذلك سأركز على حياتي الشخصية وتحقيق أهدافي مع ريال مدريد”.

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