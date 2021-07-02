مشروبات صحية ومفيدة لصحة البشرة والشعر بالصور

إذا كنتِ تبحثين عن مشروبات صحية لا تسبب زيادة في الوزن وتنقي البشرة وتساعد في الحصول لي شعر صحي ولامع تابعي المشروبات التالية

1- مشروب الألوفيرا

للحصول علي بشرة رائعة يلزم تناول ذلك المشروب مرة في اليوم

جنبا إلى جنب مع الخصائص المضادة للبكتيريا في الكركم ، وفيتامينات A و E من عشبة القمح وفيتامين C هذا المشروب الصحي يشفي من الداخل

ويحسن بشرتك ويعزز إنتاج الكولاجين ، ويحافظ على بشرتك متوهجة وشبابًا لفترة أطول

طريقة التحضير

امزجي 20 مل من جل الصبار مع عصير عنب ورشة من عصير القمح أو 1 ملعقة صغيرة من مسحوق عشبة القمح وقليل من مسحوق الكركم وقليل من ورق الريحان

2- شاي اللوز

تعتبر القهوة والشاي من مضادات الأكسدة القوية ، حيث تساعد على تنظيم عملية الهضم وبدء عملية التمثيل الغذائي ، مما يساعد بشرتك على تنقية البشرة وتحسين تجديد خلايا الجلد

يساعد الشاي على محاربة الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة ، بينما تعمل الزيوت الطبيعية الموجودة في اللوز على جعل بشرتك مرنة وتزيد من مرونة الجلد

أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في اللوز مفيدة أيضًا لصحة الشعر ، وتمنع تقصف الأطراف وتكسرها ، بينما من المعروف أن الهيل يعزز الدورة الدموية ويمنحك تدفقًا صحيًا وخدود وردية

طريقة التحضير

ضعي كوبًا واحدًا من الماء ليغلي ثم أضيفي له الهيل المطحون

عندما يغلي الماء ، أطفئي النار وضعي بعض أوراق الشاي الأخضر

قومي بتغطيته لمدة 2 إلى 4 دقائق ، للسماح للشاي بالنقع

أضيفي 2-3 لوز مقشر ومقطع إلى شرائح ثم تناوليه

3- العصير الأخضر

يحتوي المشروب على الكثير من المعادن ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الدقيق كما انه مشروبًا رائعًا للتخلص من السموم

طريقة التحضير

خذي 1 كوب كرنب ، ½ خيار ، 2 سيقان كرفس ، 1 ليمونة صغيرة (بدون القشرة) ، 1 موزة ناضجة ، 1 ملعقة كبيرة من بذور الشيا ، 1 كوب حليب لوز و 1 كوب ماء بارد

يمزج كل شيء في الخلاط ويتناول

4- موهيتو الليمون والزنجبيل

مزيج فريد من القلويات والمركبات العضوية تساعد في التخلص من السموم التي قد تظهر على بشرتك كحب الشباب أو التصبغ

كما تساعد هذه المركبات أيضًا في تقوية بصيلات الشعر ومحاربة قشرة الرأس والتهابات أخرى في فروة الرأس والجلد

طريقة التحضير

كوب ماء ساخن مضاف له سكر جوز الهند وبينما لا يزال الشراب ساخنًا ضعي له القليل من أوراق الليمون وقطعة من عشب الليمون وقليل من الزنجبيل الطازج

اتركي الخليط منقوعًا لمدة ساعة على الأقل وعندما تكوني جاهزة لتناول المشروب قومي بخلط المزيج في كوب وضعي له الماء الفوار وبعض الثلج

5- شاي الكركم

هذا المزيج الذهبي من الكركم والزنجبيل والقرفة والليمون هو حرفيًا الصحة في كوب!

فهو يعالج من التهاب الحلق إلى الكعب المتشقق إلى الجلد التالف

تحمي القرفة بشرتك من الالتهابات بينما يحمي الليمون من أضرار الجذور الحرة ويحافظ على مستويات الأس الهيدروجيني للجسم والجلد ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة

طريقة التحضير

كوبًا واحدًا من الماء المغلي مضاف له بضع شرائح من الزنجبيل وعصا من القرفة ونصف ملعقة صغيرة من الكركم الطازج او المطحون إلى الماء

اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار

أضيفي قليل من الليمون وصفيه في كوب وتناوليه

6- كوكتيل الرمان

هل تعلمي أن عصير الرمان يحتوي على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر؟!

وفقًا للدراسات ، يمكن لعصير ثمرة رمان أن يلبي ما يصل إلى 40٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي

فيتامين سي مهم في الحفاظ على مرونة البشرة ونضارتها ويساعد أيضًا على درء الخطوط الدقيقة والتجاعيد ويعزز مناعتك مما

يساعد بشرتك على درء الأضرار البيئية الناجمة عن الغبار والتلوث والشمس

كما أنه مصدر غني بفيتامينات E و K وحمض الفوليك والبوتاسيوم

يساعد على الحفاظ على رطوبة بشرتك سليمة وحماية بصيلات شعرك من التقصف وتقصف الأطراف

طريقة التحضير

امزجي كميات متساوية من عصير الرمان وماء جوز الهند والماء الفوار

ويمكنك إضافة الثلج إذا كنتِ ترغبين في ذلك

يزين بشريحة من الليمون الحامض أو غصن النعناع ويقدم