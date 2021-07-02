فينيست: أرغب في خوض تحد جديدمع النصر

جدة – البلاد

كشف الكاميروني فينسيت أبو بكر، مهاجم فريق النصر الجديد، عن سبب موافقه على عرض النادي العاصمي،. ورفضه الاستمرار مع ناديه بشكتاش التركي.

وأكد أبو بكر في تصريحاته نقلتها صحيفة “aspor” التركية،. أن عرض نادي بشكتاش لتجديد عقده كان غير كاف بالنسبة له من الناحية المادية.

وأوضح أبو بكر في تصريحاته، أنه قدم قمة عطائه مع فريق بشكتاش،. مشيراً إلى أنه تربطه علاقة جيدة للغاية مع جماهير النادي التركي.

وأشار النجم الكاميروني إلى أنه في بعض الأحيان تتطور الأمور وتصبح خارجة عن إرادة اللاعب،. مشدداً على أنه وافق على عرض النصر لرغبته في خوض تحدٍ جديد.