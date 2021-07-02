طريقة عمل ميني تشيز كيك مخبوز بالخطوات المصورة

وصفة ميني تشيز كيك الرائعة ذات القوام الكريمي مع اللمسة المقرمشة من البسكويت والمربى

المقادير اللازمة

لخليط الجبنة

500 جرام جبنة كريمية

100 جرام سكر

2 بيض

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة نشا ذرة

للبسكويت

100جرام بسكويت

60 جرام زبدة

للتزيين

مربى توت أحمر

توت

أوراق النعناع

طريقة العمل

نقوم بفرم البسكويت حتى ينعم

نخلطه مع الزبدة التي سبق تذويبها جيدًا حتى يتم ترطيب البسكويت بالزبدة

نستخدم قالب مافن وفي كل حفرة نضع قطعة كب كيك ورقية

داخل كل حفرة نقوم بتوزيع خليط البسكويت وضغطه

ثم نحتفظ بالقالب في الثلاجة بينما نقوم بإعداد خليط الجبن

خليط الجبنة

في وعاء نضع الجبنة ونخفقها حتى تصبح كريمية

بعد ذلك نضيف السكر والبيض واحدًا تلو الآخر

لا نضع البيضة الثانية حتى يتم دمج الأولى بالكامل في خليط الجبن

نسكب الفانيليا وعصير الليمون ونشا الذرة ونخفق كل شيء

يجب ألا نضرب الخليط أكثر من اللازم لأننا إذا وضعنا الكثير من الهواء في الخليط فإن التشيز كيك سوف يتشقق عند خبزه

نوزع خليط الجبن على قاعدة البسكويت

ثم نأخذ القالب إلى فرن مسخن مسبقًا على 160 درجة مئوية مع تسخين لأعلى ولأسفل لمدة 15-20 دقيقة

بعد انتهاء وقت الخبز نزيل القالب بالكيكات الصغيرة من الفرن ونتركها تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة

بمجرد أن تبرد نحتفظ بها في الثلاجة دون إزالتها من القالب طوال الليل



بعد ان تبرد تماماً نزيل قالب التشيز كيك ونزيل الكبسولات الورقية ونزينها حسب الرغبة

بالفواكه والمربي