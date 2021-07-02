طريقة عمل ميني تشيز كيك الميل فاي

وصفة سهلة ومميزة بعجينة البف باستري

المقادير اللازمة

لفة عجين باف باستري

175 جرام من جبن الماسكاربوني

200 مل كريمة خفق

40 جرام مربى فراولة

75 جرام من السكر البودرة للحشوة وقليل منه لرش الوجه

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية

قومي بفرد العجينة على نفس الورق الذي قمتي بلفها بها وبواسطة سكين حاد أو قطاعة بيتزا قومي بتقطيع العجين إلى 18 مستطيلاً

توضع على صينية خبز مغطاة بورق زبدة

في الأعلى ضعي نفس الورقة التي تغلف عجين الفطير ثم ضعي صينية خبز أخرى فوقها

اخبزيها لمدة 15-18 دقيقة

ثم ارفعي الصينية والورق وإذا رأينا أنها لم تصبح ذهبية بعد اتركيها بضع دقائق أخرى

قومي بإزالتها وتبريدها على رف سلكي

تخفق الكريما مع 25 جم من السكر البودرة وتوضع في الثلاجة

اخفقي جبن الماسكاربوني مع 50 جرام المتبقية من السكر

ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من الكريمة المخفوقة واخلطيها مع الجبن

ثم أضيفي باقي الكريمة إلى الجبنة المخفوقة

ضعي الحشوة في كيس معجنات بفوهة وبرديها لمدة ساعة

ضعي حشوة الجبن والقليل من المربى على مستطيل الميل فاي

ثم ضعي مستطيلاً آخر من الميل فاي في الأعلى وكرري العملية مع باقي المستطيلات

انتهي بوضع مستطيل ثالث من الميل فاي

ثم يرش السكر البودرة ويقدم

إذا لم يتم تقديمه في الحال ضعي السكر البودرة في الثلاجة ورشيه لحظة التقديم