الصحة تؤكد أهمية اللقاح للأطفال

الرياض – البلاد

أكدت وزارة الصحة أن بعض تحورات كورونا أصبحت أشد خطورة على الفئة العمرية من 12 – 18 عاما ، ونصحت بأخذهم اللقاح حمايةً لهم بإذن الله من مضاعفات الفيروس ، حيث أثبتت الدراسات أن اللقاح آمن وفعّال لهذه الفئة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1534) حالة مؤكدة وتعافي (1487) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12174) حالة منها (1389) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (489126) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (469120) حالة، كما تم تسجيل (13) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7832) حالة -رحمهم الله جميعاً-.

وبدأت وزارة الصحة في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12- 18 عاماً، في مراكزها المنتشرة في المناطق السعودية عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق صحتي، داعية إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من 90% بإذن الله من خلال أخذ لقاح كورونا، مهيبةً بالجميع المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وأفادت أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين، حيث بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، وسيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات، مؤكدة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط لها.