الخليج يجدد عقد لاعب الوسط علي الشعلة

الدمام-حمودالزهراني

أكملت أدارة نادي الخليج برئاسة المهندس علاء الهمل اجراءت تجديد عقد لاعب الوسط علي الشعلة قائد الفريق الأول لكرة القدم. الذي سيمثل الفريق في الموسم المقبل 2022-2021.

و أوضح علي الشعلة بأن التواجد مع الخليج لموسم أخر يعني له الشيء الكثير مؤكدًا بذل قصار جهده من أجل إسعاد جماهير الدانة. وعن تمثليه الفريق للموسم 13 بين الشعلة إنه احد ابناء هذا الكيان الذي ضمه صغيرًا. معتبرًا نادي الخليج بيته الأول كرويًا و يسعى إلى تحقيق المزيد من نجاحات بداخله.

و بدأ الشعلة مشواره مع النادي بداية من موسم 2009-2008 قبل أن يغادر إلى الفيصلي في 2015. ويعود في يناير من عام 2017 ليكمل 5 سنوات مع تأكيد بقاءه لسادس موسم على توالي اذ سجل خلال 13 موسم 26 هدف و صنع 40 هدف كما ساهم في صعود الفريق إلى دوري المحترفين موسم2014-2013.