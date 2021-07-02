البرازيل تصطدم بتشيلي.. والأرجنتين في اختبار الإكوادور

تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا بمواجهات قوية، وتتركز الأنظار على عملاقي أمريكا الجنوبية البرازيل المستضيفة والأرجنتين؛ حيث يواجه منتخب (السامبا) نظيره التشيلي، ويلعب منتخب بيرو مع الأوروغواي (فجر السبت بتوقيت السعودية)، فيما تواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور، ويدور صراع مثير بين كولومبيا والأوروغواي (فجر الأحد). المنتخب البرازيلي نجح في الفوز بالبطولة عند استضافته لها في 4 مناسبات سابقة، آخرها النسخة الماضية في 2019 عندما تغلب على منتخب بيرو في النهائي (3-1).

لكن مواجهة ربع النهائي لن تكون سهلة أمام تشيلي الفائزة بلقبين متتاليتين عامي 2015 و2016 في النسخة المئوية الاستثنائية، خصوصا أن أداء البرازيل لم يرق إلى مستوى التطلعات.

وفي اللقاء الآخر، يعول منتخب بيرو على نجم الهلال أندري كارييو المتألق في البطولة حيث سجل هدفين، عندما يلاقي نظيره الباراغوياني الذي يقوده نجم التعاون كاكو صاحب هدف وحيد حتى الآن.

أما منتخب الأرجنتين فيأمل بتحقيق أول لقب له في البطولة منذ عام 1993 وهو العام الذي توقفت فيه بطولاته، حيث لم يحرز جيل النجم الأرجنتيني ميسي هداف البطولة أي لقب مع المنتخب الأول.

ويسعى ميسي لتحقيق لقب مع منتخب بلاده قبل أن يتقدم به السن، وهو هداف البطولة حاليا برصيد 3 أهداف، منها ثنائية في شباك بوليفيا في اللقاء الأخير.

ولن يكون منتخب الإكوادور لقمة سائغة خصوصا أنه انتزع تعادلا ثمينا من البرازيل في اللقاء الماضي.