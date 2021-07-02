البرازيل تصطدم بتشيلي.. والأرجنتين في اختبار الإكوادور

جدة – هلال سلمان
تنطلق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا بمواجهات قوية، وتتركز الأنظار على عملاقي أمريكا الجنوبية البرازيل المستضيفة والأرجنتين؛ حيث يواجه منتخب (السامبا) نظيره التشيلي، ويلعب منتخب بيرو مع الأوروغواي (فجر السبت بتوقيت السعودية)، فيما تواجه الأرجنتين منتخب الإكوادور، ويدور صراع مثير بين كولومبيا والأوروغواي (فجر الأحد). المنتخب البرازيلي نجح في الفوز بالبطولة عند استضافته لها في 4 مناسبات سابقة، آخرها النسخة الماضية في 2019 عندما تغلب على منتخب بيرو في النهائي (3-1).
لكن مواجهة ربع النهائي لن تكون سهلة أمام تشيلي الفائزة بلقبين متتاليتين عامي 2015 و2016 في النسخة المئوية الاستثنائية، خصوصا أن أداء البرازيل لم يرق إلى مستوى التطلعات.