222 طالبا وطالبة يشاركون في صيفي موهبة

البلاد ـ ياسر بن يوسف

يشارك 222 موهوبا وموهوبة من طلاب التعليم العام في المجالين البحثي والاكاديمي اليوم في برنامج موهبة الصيفي الذي تستضيفه جامعة الملك عبد العزيز في شطري الطلاب والطالبات وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي .

وقام نائب أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبه والإبداع “موهبة” لخدمات الموهوبين الدكتور باسل بن عبدالله السدحان بجولة تعريفية ببرامج موهبة زار خلالها عمادة شؤون الطلاب وكلية الهندسة وكلية العلوم وذلك بحضور رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي “موهبة 2021” الدكتور إقبال إسماعيل واطلع نائب أمين عام “موهبة” لخدمات الموهوبين على برنامج موهبة للطلاب الموهوبين والذي شمل 7 مسارات علمية واستمع للطلاب المشاركين والبالغ عددهم 86 موهوبًا وما يقدم لهم من برامج إثرائية متنوعة ومدى استفادتهم منها.

وأكد رئيس برنامج موهبة الإثرائي الصيفي “موهبة 2021” على أهمية الزيارة والتى تأتي تأكيدًا على الاهتمام الذي توليه “موهبة” بالموهوبين والموهوبات مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى يكون الطالب متعلماً نشطاً تتمحور حوله جميع عمليات التعليم والتعلم، حيث سخرت الجامعة كافة إمكانياتها من كفاءاتها الأكاديمية ومختبراتها البحثية وأجهزتها العلمية وكوادرها الفنية، لتنمية قدراتهم وتوجيههم بما يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وإبراز القدرات الوطنية وتهيئة الطلبة لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة. وأفاد رئيس البرنامج الإثرائي البحثي الصيفي للطلاب الدكتور أحمد مرزا أن البرنامج البحثي أتاح الفرصة للموهوبين والبالغ عددهم 6 موهوبين الفرصة لهم واكسبهم قدرات وامكانات علمية في مجال البحث العلمي بالإضافة إلى الجوانب المهارية.