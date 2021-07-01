هيئة التراث تُطلق مشروع المسح الأثري للمنشآت الحجرية بمنطقة الجوف

أطلقت هيئة التراث مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في منطقة الجوف والحدود الشمالية ضمن المرحلة الأولى للمشروع،. وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث. بضرورة توثيق المنشآت الحجرية في المملكة. ويعدّ المشروع من أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم، نظراً لاحتواء المملكة على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم،. إضافة إلى تنوع هذه المنشآت في الأشكال والأحجام والوظائف المختلفة،. ومن المخطط أن يقدم المشروع معلومات مهمة وقيّمة تساعد في معرفة الظروف البيئية والثقافية والاجتماعية حول طبيعة هذه المنشآت، وتوسيع مصادر المعلومات عن فترات العصور الحجرية بشكل عام، إضافة إلى أهمية توثيقها والمحافظة عليها على المستوى الوطني وإبراز الدور الحضاري المهم لأرض المملكة في الحضارة الإنسانية العالمية، واستثمارها في المجالات البيئية والثقافية والسياحية. يذكر أن هيئة التراث قامت في وقت سابق بالإعلان عن مشروع علمي يشمل دراسة وتوثيق المنشآت الحجرية بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية السعودية والدولية في مجالات الآثار وفروعها.