“نور الرياض” تدخل موسوعة جينيس برقمين قياسيين

جدة ـ عبد الهادي المالكي

سجلت احتفالية «نور الرياض»، التي انطلقت فعاليتها مارس الماضي، رقمين قياسيين جديدين في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، مع ألمع زخرفة معلقة في العالم، وأكبر مجسم مضاء بتقنية «LED».

وجاء على الموقع الرسمي لموسوعة «جينيس»، أن الاحتفالية حولت العاصمة السعودية الرياض إلى «معرض فني، يجمع بين الفن والإضاءة، ويدعم الموهوبين من كل بلدان العالم ليقدم تجارب لا تُنسى، من خلال أعمال عالمية عُرضت في 13 موقع بالمدينة، أظهر جمال الإضاءة والصور المتحركة».

ومن بين الفنانين المشاركين في الاحتفالية، حقق فنانان مختلفان رقمين قياسيين جديدين، هما: البلجيكي كورت فيرمولين، الذي قدم ألمع زخرفة معلقة، عبارة عن نجمة متحركة تتدلى من برج المملكة الشهير، على ارتفاع 256 مترًا فوق الأرض، تلألأت في سماء المدينة.



وصمم فيرمولين تحفته الفنية، والتي اطلق عليها اسم « Star in Motion»، باستخدام أكثر من 1.2 مليون مصباح، جرى تصميمها خصيصًا للاحتفالية. والرقم الثاني هو للبولندية كارولينا هالاتك التي صممت أكبر هيكل مضاء بتقنية «LED»، مستخدمة 272 ألفًا و160 مصباحًا، لفت انتباه زوار مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بضوئه المبهر الذي يظهر على شكل عمود يرتفع إلى السماء.

ويتميز العمل الفني، الذي جاء باسم «Beacon»، بتركيب نحتي جديد، وبجودة عالية ليبرز كمنارة، مع توفير مساحة صغيرة ودية تتيح للمشاهدين دخولها لتجربة العمل من الداخل.

وقالت «جينيس»: إن احتفالية «نور الرياض» حولت المدينة إلى «معرض بلا جدران»، مع مشاركة أكثر من 60 فنانًا من عشرين دولة مختلفة لعرض أعمالهم الفنية للعامة في أرجاء المدينة.

وأضافت: «الاحتفالية عرضت من خلال الفن القيم الإنسانية المشتركة، في 13 موقعًا مختلفًا بالمدينة، كما أتاحت للمجتمع التفاعل المباشر من خلال الجولات والعروض السينمائية والموسيقية وورش العمل المختلفة».

واحتفالية «نور الرياض» جزء من مشروع «الرياض آرت» الأكبر، الذي يشمل أكثر من ألف عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، وذلك ضمن 10 برامج تغطي الأحياء السكنية والمتنزهات والميادين والساحات العامة ومداخل المدينة والوجهات السياحية وغيرها من المواقع بالمدينة.