لبنان.. عنف ورصاص في طرابلس

بيروت – وكالات

تتصاعد أحداث العنف في مدينة طرابلس اللبنانية ، التي تشهد منذ أمس الأربعاء احتجاجات غاضبة على تردي الأوضاع ، وانقطاع التيار الكهربائي، فيما سمع دوي إطلاق نار في المدينة ، وسُمع إطلاق نار كثيفا سُمع في طرابلس، بينما عمد محتجون إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة أبو علي، وسط انتشار مسلح.

وأكد لبنانيون أن الاحتجاجات اندلعت على خلفية وفاة طفل كان يحتاج إلى لأوكسيجين وتعذر الأمر بسبب التقنين القاسي للكهرباء ، وقد تحركت آليات وعناصر الجيش اللبناني من الأحياء الداخلية لمدينة طرابلس، وأعادت تموضعها في محيط منطقة التبانة.

ويخشى مراقبون من تدهور الأوضاع الميدانية بسبب الغضب الكبير في صفوف اللبنانيين وغياب أي حلول في المديين القريب والبعيد.

في غضون ذلك، أقفلت المحلات التجارية أبوابها، خشية تدهور الوضع الأمني، على خلفية الفقر المدقع الذي تفاقم كثيرا منذ الانهيار السريع في الأوضاع المعيشية.