قوى نادي الشرقية تواصل الحصاد في بطولة المملكة

حقق نادي الشرقية لذوي الاعاقة المركز الثالث في ختام بطولة المملكة لالعاب القوى لجميع الاعاقات للكبار والتي أقيمت في الطائف،. وذلك بعد تحقيق العديد من المراكز في جميع الالعاب، . حيث حقق اللاعب

علي الصقر ذهبية دفع الجلة في التصنيف ٣٢ وحقق سالم خالد باهال ميداليتين ذهبيتين في سباقي ٤٠٠م و ١٥٠٠ م دراجات ، وحصد يحيى الشارجي ميداليتين ذهبيتين في سباقي ١٠٠ م و ٢٠٠ م دراجات ، فيما حقق حسين توفيق الزوري برونزية سباق ٢٠٠ متر جري ، وحصد هشام السادة ذهبية دفع الجلة.

في تصنيف ٣، وكذلك ذهبية رمي القرص.

وتمكن تيسير الوهيل من حصد ذهبية دفع الجلة في تصنيف٢٠ ، وحقق ثامر عبدالمحسن احمد برونزية سباق 1500 م جري في تصنيف ٢٠ .

وتمكن وليد الزهراني من حصد فضية.

سباق ١٠٠ م دراجة ، وبرونزية.

سباق ٢٠٠ م دراجة في تصنيف 53.

وحصد عبدالله الغازي ذهبيتي رمي الرمح ودفع الجلة لتصنيف 56 ، وحقق عبدالله العبدالله برونزية رمي القرص في تصنيف ٤٤ ، فيما حصد خالد المطيري المركز الثالث في سباقي ١٠٠ م جري و ٢٠٠ م جري لتصنيف ٣٧ ، وحصد قاسم التركي برونزية دفع الجلة لتصنيف ٤٠ .

قاد الفريق المدربين عادل التيسان ورحماني ميلود وسعيدان السعيدان ، بتواجد الإداريين.

احمد الدحيم وعبدالله الزبده.