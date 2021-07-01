قرعة تصفيات المونديال تضع الأخضر السعودي في مجموعة نارية

وضعت قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي سحبت اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والصين وفيتنام وعمان.

أما المجموعة الأولى فضمت منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والإمارات والعراق ولبنان وسوريا.

ويبدأ الأخضر مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة منتخب فيتنام يوم 2 سبتمبر المقبل في الجولة الأولى، قبل أن يلاقي نظيره العماني يوم 7 سبتمبر.

القرعة تمت بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربي المنتخبات الوطنية عبر تقنية اتصال الفيديو.