قرعة تصفيات المونديال تضع الأخضر السعودي في مجموعة نارية

وضعت قرعة التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي سحبت اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والصين وفيتنام وعمان. أما المجموعة الأولى فضمت منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والإمارات والعراق ولبنان وسوريا. ويبدأ الأخضر مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة منتخب فيتنام يوم 2 سبتمبر المقبل في الجولة الأولى، قبل أن يلاقي نظيره العماني يوم 7 سبتمبر. القرعة تمت بمشاركة ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء ومدربي المنتخبات الوطنية عبر تقنية اتصال الفيديو.
ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق مع المنتخب الثالث من اتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي). ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022. مواعيد مواجهات الأخضر 2 سبتمبر السعودية × فيتنام 7 سبتمبر عمان × السعودية 7 أكتوبر السعودية × اليابان 12 أكتوبر السعودية × الصين 11 نوفمبر أستراليا × السعودية 16 نوفمبر فيتنام × السعودية 27 يناير السعودية × عمان 1 فبراير اليابان × السعودية 24 مارس الصين × السعودية 29 مارس السعودية × أستراليا