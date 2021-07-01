“فاكهة” تجنبك الذهاب للطبيب.. اعرف التفاصيل كاملة

التفاح له منافعه الصحية العظيمة، فهي مفيدة لصحة الجسم ضمن الفاكهة التي تعد ركيزة أساسية من ركائز الغذاء. ولكل نوع من أنواع الفاكهة فائدة تختلف عن غيرها، ونستعرض في هذا التقرير فائدة فاكهة التفاح.
وبحسب موقع «health line»، فتناول تفاحة واحدة فقط يوميًا من الممكن أن يساعدك في تجنب زيارة الطبيب. فالتفاح يتميز بالعديد من الفوائد التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة على المدى الطويل. حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
وعند تناول تفاحة واحدة متوسطة الحجم يوميًا، فذلك يوفر العناصر الغذائية التالية:
1- السعرات الحرارية: 95.
2- الكربوهيدرات: 25 جرام.
3 -الألياف: 4.5 جرام.
4- فيتامين ج: 9٪ من القيمة اليومية (DV).
5- النحاس: 5٪ من القيمة اليومية.
6- البوتاسيوم: 4٪ من القيمة اليومية.
7- فيتامين ك: 3٪ من القيمة اليومية.
يدعم صحة القلب
وأشار الموقع إلى أن تناول التفاح بشكل دائم، يساهم بشكل كبير في انخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة. مثل أمراض القلب، وذلك بسبب وجود مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح، وهي مركبات تقلل الالتهاب وتحمي صحة القلب.
فقدان الوزن
وتناول التفاح يساعد في إنقاص الوزن، لأنه يحتوي على العديد من الألياف، فقد ثبت أن التفاح يعزز الشعور بالامتلاء.
ويقلل من تناول السعرات الحرارية ويزيد من فقدان الوزن، بحسب «health line».
تحسين صحة العظام
ووجدت الدراسات البشرية والحيوانية وأنبوب الاختبار، أن تناول كمية أكبر من الفاكهة.
يمكن أن يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام.
يحمي من الربو
وتشير الدراسات إلى أن زيادة تناول التفاح قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالربو.
تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري
وتناول تفاحة واحدة يوميًا كان مرتبطًا بخطر أقل بنسبة 28٪ للإصابة بمرض السكري من النوع 2، مقارنة بعدم تناول أي تفاحة على الإطلاق.