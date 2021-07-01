بدء التسجيل في البطولة الفردية المفتوحة لكرة الطاولة

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إقامة البطولة المفتوحة ( فردي ) لكرة الطاولة خلال الفترة من 7-2021/7/9 التي ستقام على صالة نادي الاتفاق بالمنطقة الشرقية، وستكون المشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات ولكافة الفئات حيث سيكون التسجيل عن طريق رابط التسجيل التالي : https://2u.pw/2tbXN أو مسح الباركود المرفق.

من جهته، بين رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله بن هاشم البار أن البطولة المفتوحة ستشهد مشاركة لاعبي المنتخبات والأندية، وأشار البار إلى أن البطولة ستكون متاحة أمام الجميع للمشاركة فيها سواء اللاعبين السعوديين أو المقيمين، وهو ما سيعطي الفرصة للاحتكاك بين اللاعبين مما سيسهم في مواصلة الإبقاء على الجاهزية الفنية لكافة اللاعبين السعوديين وخصوصا الموجودين في قائمة المنتخبات الوطنية ، كما أن الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى سينالون على مكافآت مالية.