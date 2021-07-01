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بالصور.. أمراض حيوانية المنشأ إنتقلت للبشر

نيفين عباسaccess_time22 / ذو القعدة / 1442 هـ       1 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

في كل عام يصاب عشرات الآلاف من الناس بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات تعرف هذه الحالات بأمراض حيوانية المصدر وفيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا

داء السلمونيلات

داء السلمونيلات

يمكن أن تنتقل هذه العدوى البكتيرية الشائعة جدًا من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات مثل الكلاب والقوارض والزواحف وكذلك من خلال تناول الطعام المصاب

تشمل الأعراض الإسهال والحمى والصداع وتضخم الطحال

داء البريميات

داء البريميات

يمكن أن يؤدي ملامسة بول الكلاب أو الفئران أو الجرذان المصابة أو بمواد ملوثة بالبول إلى انتشار هذا المرض المنهك بسرعة

الأعراض التي تظهر على مرحلتين تشمل الصداع وآلام العضلات

وتيبس الرقبة وألم العين عند رؤية الضوء الساطع والتهاب أعصاب العين والدماغ والعمود الفقري

مرض الدرن

مرض الدرن

عادة ما يتم الحصول على الشكل الحيواني من هذا المرض البكتيري من الماشية عن طريق استنشاق الرذاذ في الهواء أو تناول منتجات الألبان أو اللحوم الملوثة

تشمل الأعراض الحمى والتعب ، وفي الحالات الشديدة ، مرض رئوي مزمن يمكن أن يكون قاتلاً

داء الكَلَف

داء الكَلَف

ينتقل هذا المرض البكتيري بشكل شائع إلى الإنسان عن طريق التربة أو المياه الملوثة بالأغنام أو الماعز أو الخنازير

يمكن أيضًا أن ينتقل بشكل مباشر عن طريق هذه الحيوانات وغيرها

تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والآفات الجلدية وتضخم الغدد الليمفاوية

أمراض الجدري

أمراض الجدري

يمكن لمجموعة متنوعة من الحيوانات ، بما في ذلك الرئيسيات والخنازير والخيول والطيور ، أن تنشر فيروسات الجدري ، والتي تنتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة
يمكن الحصول على بعض فيروسات الجدري عن طريق استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء والبعض الآخر عن طريق ملامسة الجلد

تشمل الأعراض الآفات الموضعية والطفح الجلدي والحمى والتهاب الحلق والضيق والتهاب الدماغ

داء الكلب

داء الكلب

الكلاب هي الجاني الأكثر شهرة ، ولكن يمكن لجميع الثدييات تقريبًا أن تنشر فيروس داء الكلب ، والذي ينتقل عادةً عن طريق اللدغات أو أي اتصال آخر باللعاب المصاب

تشمل الأعراض الصداع والحمى وسيلان اللعاب والعرق المفرط وعدم القدرة على البلع والنوبات المرضية

الحمى النزفية الفيروسية

الحمى النزفية الفيروسية

تشمل هذه الأمراض بعضًا من أكثر الأمراض المروعة في العالم ، بما في ذلك الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورغ النزفية.

تنتقل الفيروسات التي تسبب هذه الأمراض عن طريق مجموعة متنوعة من الحيوانات ، تتراوح من القوارض إلى القردة ، اعتمادًا على الفيروس المحدد

تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والإسهال والقيء والنزيف؛ العديد من هذه الأمراض لديها معدلات وفيات عالية

داء الجيارديات

داء الجيارديات

هذه الحالة الطفيلية هي أكثر أمراض الإسهال المنقولة بالمياه شيوعًا بين البشر. يمكن أن ينتشر عن طريق مجموعة متنوعة من الحيوانات ، البرية منها والداجنة. تشمل مسارات الانتقال استهلاك المياه أو الطعام الملوث ، والاتصال الشخصي ، والاتصال بالحيوانات المصابة

تشمل الأعراض الغثيان والإسهال الشديد والإرهاق

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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