بالصور.. أمراض حيوانية المنشأ إنتقلت للبشر

في كل عام يصاب عشرات الآلاف من الناس بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات تعرف هذه الحالات بأمراض حيوانية المصدر وفيما يلي بعض من أكثرها شيوعًا

داء السلمونيلات

يمكن أن تنتقل هذه العدوى البكتيرية الشائعة جدًا من خلال الاتصال المباشر مع الحيوانات مثل الكلاب والقوارض والزواحف وكذلك من خلال تناول الطعام المصاب

تشمل الأعراض الإسهال والحمى والصداع وتضخم الطحال

داء البريميات

يمكن أن يؤدي ملامسة بول الكلاب أو الفئران أو الجرذان المصابة أو بمواد ملوثة بالبول إلى انتشار هذا المرض المنهك بسرعة

الأعراض التي تظهر على مرحلتين تشمل الصداع وآلام العضلات

وتيبس الرقبة وألم العين عند رؤية الضوء الساطع والتهاب أعصاب العين والدماغ والعمود الفقري

مرض الدرن

عادة ما يتم الحصول على الشكل الحيواني من هذا المرض البكتيري من الماشية عن طريق استنشاق الرذاذ في الهواء أو تناول منتجات الألبان أو اللحوم الملوثة

تشمل الأعراض الحمى والتعب ، وفي الحالات الشديدة ، مرض رئوي مزمن يمكن أن يكون قاتلاً

داء الكَلَف

ينتقل هذا المرض البكتيري بشكل شائع إلى الإنسان عن طريق التربة أو المياه الملوثة بالأغنام أو الماعز أو الخنازير

يمكن أيضًا أن ينتقل بشكل مباشر عن طريق هذه الحيوانات وغيرها

تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة والآفات الجلدية وتضخم الغدد الليمفاوية

أمراض الجدري

يمكن لمجموعة متنوعة من الحيوانات ، بما في ذلك الرئيسيات والخنازير والخيول والطيور ، أن تنشر فيروسات الجدري ، والتي تنتقل عن طريق الاتصال بالحيوانات المصابة

يمكن الحصول على بعض فيروسات الجدري عن طريق استنشاق الجزيئات المحمولة في الهواء والبعض الآخر عن طريق ملامسة الجلد

تشمل الأعراض الآفات الموضعية والطفح الجلدي والحمى والتهاب الحلق والضيق والتهاب الدماغ

داء الكلب

الكلاب هي الجاني الأكثر شهرة ، ولكن يمكن لجميع الثدييات تقريبًا أن تنشر فيروس داء الكلب ، والذي ينتقل عادةً عن طريق اللدغات أو أي اتصال آخر باللعاب المصاب

تشمل الأعراض الصداع والحمى وسيلان اللعاب والعرق المفرط وعدم القدرة على البلع والنوبات المرضية

الحمى النزفية الفيروسية

تشمل هذه الأمراض بعضًا من أكثر الأمراض المروعة في العالم ، بما في ذلك الإيبولا وحمى لاسا وحمى ماربورغ النزفية.

تنتقل الفيروسات التي تسبب هذه الأمراض عن طريق مجموعة متنوعة من الحيوانات ، تتراوح من القوارض إلى القردة ، اعتمادًا على الفيروس المحدد

تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة والتهاب الحلق والإسهال والقيء والنزيف؛ العديد من هذه الأمراض لديها معدلات وفيات عالية

داء الجيارديات

هذه الحالة الطفيلية هي أكثر أمراض الإسهال المنقولة بالمياه شيوعًا بين البشر. يمكن أن ينتشر عن طريق مجموعة متنوعة من الحيوانات ، البرية منها والداجنة. تشمل مسارات الانتقال استهلاك المياه أو الطعام الملوث ، والاتصال الشخصي ، والاتصال بالحيوانات المصابة

تشمل الأعراض الغثيان والإسهال الشديد والإرهاق