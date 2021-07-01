«الملكي للفنون» التقليدية يطلق هويته البصرية

الرياض ـ البلاد

أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية هويته البصرية التي تمزج بين إرث المملكة العربية السعودية وطرازها المعماري العريق والخط العربي الاصيل ، انطلاقاً من اهتمام المعهد بالحفاظ على الإرث الوطني وتاريخه العريق.

ويبرز التصميم اللغة العربية كأساس للشعار ويتكون من اسم المعهد مرسوماً بحروف مستوحاة من خط الرقاع والخط المدني، ويحيط به إطار طابع بريدي لارتباطه بذاكرة السعوديين وتمثيله الرمزي للهوية والانتماء، ويأتي الطابع بجوانب مدرجة تمثل الطرازات المعمارية في المملكة العربية السعودية وفنونها التقليدية.

وأوضحت المدير العام المكلف للمعهد الملكي للفنون التقليدية الدكتورة سوزان محمد اليحيى، أن شعار المعهد المتمثل بالطابع البريدي يعبر عن رسالة المعهد في التعريف بالفنون التقليدية بالمملكة العربية السعودية محليا ودولياً برمزية مستوحاة من الطوابع البريدية القديمة. وقد خُطَّ الشعار برسم مستوحى من الخط المدني المتميز بالفخامة تعبيرا عن ملكية المعهد ورقي فنوننا التقليدية.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في مارس الماضي على تأسيس المعهد كأحد مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ وضمن مبادرات وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير القطاع الثقافي المحلي وتنميته بالتعليم والمعرفة، من خلال نشاطاته المختلفة، التي تهدف إلى إبراز الهوية الوطنية السعودية، ورفع مستوى الوعي العام والترويج لمجموعة واسعة من المعالم الثقافية السعودية على الصعيد العالمي، وذلك من خلال تشجيع تعلم وممارسة الفنون التقليدية كمهارات حية تُمكّن الطلاب والخريجين من الحفاظ على التراث الثقافي الثري للمملكة وتطويره.