“المحليون” يعززون صفوف الفيحاء

في سعيها لتعزيز فريقها بلاعبين محليين مميزين؛ استعدادا للموسم المقبل، أتمت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي أربع صفقات لتدعيم صفوف الفريق،. فقد نجحت الإدارة في التعاقد مع اللاعبين مالك العبدالمنعم قادما من نادي التعاون بنظام الإعارة لمدة موسم،. وعبدالرحمن السفري في صفقة انتقال حر قادما من القادسية، وعلي الزبيدي في صفقة انتقال حر قادما من الوحدة،. و شراء عقد اللاعب سلطان مندش من نادي الأهلي بقيمة ثلاثة ملايين ريال.