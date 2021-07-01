الرياضة

“المحليون” يعززون صفوف الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time22 / ذو القعدة / 1442 هـ       1 يوليو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – محمد الجليحي

في سعيها لتعزيز فريقها بلاعبين محليين مميزين؛ استعدادا للموسم المقبل، أتمت إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي أربع صفقات لتدعيم صفوف الفريق،. فقد نجحت الإدارة في التعاقد مع اللاعبين مالك العبدالمنعم قادما من نادي التعاون بنظام الإعارة لمدة موسم،. وعبدالرحمن السفري في صفقة انتقال حر قادما من القادسية، وعلي الزبيدي في صفقة انتقال حر قادما من الوحدة،. و شراء عقد اللاعب سلطان مندش من نادي الأهلي بقيمة ثلاثة ملايين ريال.

يذكر ان نادي الفيحاء هبط لدوري الامير محمد بن سلمان للدرجة الاولى وعاد وصعد الى دوري المحترفين للموسم المقبل

ibrahim

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