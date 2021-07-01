أمانة جدة تفعل خطط الاستعداد لموسم الحج

جدة – ياسر بن يوسف

فعلت أمانة محافظة جدة، خطة استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ الهادفة إلى تحقيق رضا ضيوف الرحمن وسكان وزوار المحافظة خلال فترة الإجازة.

وأوضحت الأمانة أنها راعت في خطتها لموسم الحج الأماكن المتأثرة بزيادة تردّد ضيوف الرحمن والزوار،. حيث سيجري تكثيف أعمال الرقابة على المطابخ والمطاعم والمراكز والأسواق التجارية في المدينة،. وكذلك على طريق الحرمين وطريق الهجرة وهدى الشام،. والتي تشكل نقاط عبور لنقل الهدي والأضاحي،. فضلا عن متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل نشاط.

وأشارت الأمانة إلى أن الاستعدادات تتضمن رفع جاهزية أسواق النفع العام التي تشهد إقبالًا خلال هذا الموسم،. بالإضافة لتفعي خطة النظافة لتشمل مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الواجهات البحرية.

وبينت أمانة جدة استمرار الجهود في تهيئة الواجهات البحرية والمرافق العامة والحدائق لاستقبال الزوار في الإجازة،. وذلك بأعمال الصيانة اللازمة وتكثيف النظافة والتطهير والتعقيم وفقا لخطة الموسم المعتمدة.

من جهة ثانية، أبرمت أمانة محافظة جدة 4486 عقداً إلكترونياً بين المنتجين والناقلين عبر منصة “مدينتي” الرقمية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية، كما سجلت 94 شركة مؤهلة و 422 مقاولاً و 1877 معدة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م.

وكشف تقرير صادر عن إدارة مركز مدينتي بأمانة جدة عن إجمالي النفايات المسجلة عبر المنصة الرقمية الموحدة والتي قدرت بنحو 266 ألف طن من النفايات التجارية وأكثر من 96 ألف طن من النفايات الإنشائية.

من جهته أوضح المدير العام لمركز مدينتي بالأمانة عبدالله بن محمد الغامدي أن المؤشرات الميدانية للمركز خلال الـ 6 شهور الماضية أظهرت 8260 ملاحظة مرصودة، وجرى مباشرة 98% من البلاغات الواردة عبر 940 كما بلغت نسبة المعالجة لبلاغات التشوه البصري 100% ، في حين بلغت المخالفات المرصودة عبر المنصة 472 مخالفة.