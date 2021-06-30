وكيل أمين جدة يدشن الفرع الجديد لجمعية إطعام

جدة- ياسر بن يوسف

ضمن جهود أمانة محافظة جدة في المشاركة المجتمعية ودعم مبادراتها الإنسانية في العمل الخيري دشن وكيل الأمين للخدمات المهندس عائض الزهراني، أمس، مبنى جمعية حفظ الطعام “إطعام” بحي الفيصلية حيث جرى تصميم المبنى وفق أحدث التقنيات والمعايير والمواصفات عالية الجودة في السلامة والصحة الغذائية، للحفاظ على الأطعمة الفائضة وطرق إعادة تعبئتها للمساهمة في دعم محدودي الدخل والأسر المتعففة.

وشكر الرئيس التنفيذي للجمعية فيصل بن محمد الشوشان، أمين محافظة جدة على دعمه واهتمامه ببرامج وأنشطة إطعام مشيراً إلى أن المقر الجديد لفرع الجمعية بمدينة جدة يضم أحدث التقنيات لمواكبة المتغيرات الحاصلة في قطاع حفظ النعمة من الهدر ومواكبة لفكرة بنوك الطعام القائمة على تنويع المنتجات الغذائية المستدامة للأسر من ذوي الدخل المحدود.