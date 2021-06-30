المحليات

وزير الخارجية يستعرض مع بلينكن ولودريان الموضوعات المشتركة

صحيفة البلادaccess_time21 / ذو القعدة / 1442 هـ      30 يونيو 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

ماتيرا- واس

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،أمس، في لقاء رسمي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية،

كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان سموه قد استعرض، أمس، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

khaled soliman

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *