وزير الخارجية يستعرض مع بلينكن ولودريان الموضوعات المشتركة

ماتيرا- واس

استعرض الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية،أمس، في لقاء رسمي مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ووزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان، أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية،

كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان سموه قد استعرض، أمس، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث سبل دعهما وتعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.