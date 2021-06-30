مركز الملك سلمان يواصل تأهيل الأطفال المجندين وإغاثة اليمنيين

مأرب- سقطرى-حضرموت- واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته المتنوعة امتدادًا للجهود المقدمة من المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق.

وقدم المركز خدماته للمستفيدين ضمن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في محافظة مأرب، بنسخته الثانية بالمرحلة الثالثة عشرة خلال الفترة من 19 حتى 25 يونيو 2021م.

وقدمت 4 جلسات فردية و6 أنشطة في عيادة التأهيل النفسي، و13 جلسة فردية و8 أنشطة في عيادة الإرشاد النفسي، وجلسة فردية واحدة و6 أنشطة في عيادة التأهيل الاجتماعي، كما نفذ 46 نشاطًا في مجال التأهيل الرياضي والثقافي، و36 حصة دراسية في مجال الاستلحاق التعليمي، وزيارة للطبيب المعالج، وإجراء زيارة ترفيهية لحديقة مأرب لاند.

ووزع المركز، أمس الأول، 300 كرتون من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجاً والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 300 أسرة. وعبرت 12 شاحنة إغاثية، مقدمة من المركز، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 22 يونيو إلى 28 يونيو 2021م، تستهدف محافظات المهرة، وحضرموت، ومأرب، وحجة، كما وزع المركز، أمس الأول، 20 طنًا و437 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي تريم والشحر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1,337 فردًا. وواصل فريق المركز، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تدريب الكوادر الصحية في عموم المحافظات اليمنية على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).